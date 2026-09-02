5 и 6 сентября в Пензе перекроют часть улицы Урицкого

В связи с проведением межрегиональной недели моды (0+) в Пензе 5 и 6 сентября в центре города ожидается временное перекрытие в центре города.

В оба дня с 11:30 до 20:30 нельзя будет проехать по участку улицы Урицкого между алеей Славы и набережной Суры, уточнили в УЖКХ.

Межрегиональная неделя моды - часть Фестиваля креативных индустрий (0+), открытие которого состоится 5-го числа в 12:00.

В течение 2 дней для гостей будут проходить панельные дискуссии, лекции, выступления творческих коллективов, музыкальный и кукольный спектакли. По вечерам пензенцы смогут послушать московский «Хит-хор» (5 сентября) и кавер-группу «Балбесы».

Вход на все площадки свободный.