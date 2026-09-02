МЧС: За лето в Пензенской области утонули 10 человек

Общество

МЧС: За лето в Пензенской области утонули 10 человек
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За лето в водоемах Пензенской области в результате утопления погибли 10 человек. Итоги купального сезона сотрудники регионального ГУ МЧС России подвели в среду, 2 сентября.

«Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. 70% погибших перед заходом в водоемы употребляли спиртные напитки», - сообщили в ведомстве.

Статистические данные по людям, обнаруженным мертвыми в водоемах, но скончавшимся по другим причинам (не от утопления), получить не удалось.

Гибели детей и аварий с маломерными судами не зарегистрировано.

«Купальный сезон завершен, однако сезон навигации продлится до 15 октября. Тем, кто планирует выходить на воду - например, чтобы порыбачить или покататься на лодке, - важно соблюдать правила безопасности», - подчеркнули в МЧС.

В прошлом году за аналогичный период (с 1 июня по 31 августа) утонули 6 человек, в их числе была 1 девочка. Все ЧП также случились в местах, не оборудованных для купания.

Также летом 2025-го зарегистрировали 1 происшествие с участием маломерных судов на Сурском водохранилище. Ночью 12 июля в районе села Алферьевка Пензенского района столкнулись катер и яхта, никто не пострадал.

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