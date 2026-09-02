Владимир Путин: Осталось отремонтировать только 10% НПЗ

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавно подписанный указ, который дал право правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, в случае если не обеспечена их безопасность.

Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-подхода, которым завершился рабочий визит в Киргизию во вторник, 1 сентября.

В первую очередь Путин подчеркнул, что речь не идет ни о какой национализации.

«Побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наши компании, к сожалению, - я с ними встречался неоднократно и по отдельности, и вместе, - говорят: «Это же обязанности правоохранительных органов, армии и прочее». Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.

И я вас уверяю… Я сказал, только этой ночью (на 1 сентября. - Прим. ред.) опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой. У нас осталось только 10% отремонтировать наших НПЗ. Но не хватало, чтобы по отремонтированным еще что-то прилетело», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он отметил, что указ нацелен на объединение усилий административных органов на местах, правоохранительных органов, Министерства обороны.

«Конечно, нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться где-то там, и с защитой не всегда все получается, но направлен он (указ. - Прим. ред.) именно на это. И результаты есть», - заключил Владимир Путин.