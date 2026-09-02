В банковском обслуживании россияне готовы доверять нейротехнологиям

Около 70% опрошенных россиян хотели бы пользоваться банковскими продуктами, созданными с помощью нейрокогнитивных технологий, и готовы им доверять, при этом почти половина респондентов никогда не слышала самого термина. Такие данные показал опрос, проведенный ВТБ в рамках ВЭФ-2026.

Нейрокогнитивные технологии находятся на стыке нейронауки, психологии и инженерии и изучают когнитивные процессы (мышление, восприятие, память, внимание) применительно к разработке технологических решений. В банковской сфере такой подход позволяет анализировать реакцию пользователей на продукт или сервис и получать данные, которые сложно зафиксировать традиционными опросами, в частности эмоциональный отклик клиентов на услуги и тон коммуникаций.

С термином «нейрокогнитивные технологии» хорошо знакомы 13% опрошенных, еще 38% ответили, будто «что-то слышали», а 49% узнали о нем впервые.

При этом клиенты готовы указывать, что именно хотели бы улучшить с помощью таких технологий: 48% назвали интерфейс мобильного приложения банка, 40% - стиль коммуникации банка с клиентом, включая тон и частоту обращений, 39% - пространство и обслуживание в отделениях.

Персонализация в общении с банком важна 86% респондентов, а эмоции, которые клиенты испытывают при взаимодействии с продуктами и сервисами банка, - 81%.

69% россиян в той или иной мере лояльно относятся к идее, что банк может замерять эмоции клиентов. Еще 67% опрошенных хотели бы, чтобы банковские продукты и сценарии взаимодействия создавались с учетом анализа эмоций, и столько же готовы доверять продуктам, созданным на основе нейрокогнитивных исследований, несмотря на то что почти половина из них никогда не слышала самого термина.

«Клиентам не так важно, как называется технология, - им важно, чтобы банк их понимал», - отметил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

По его словам, анализ эмоционального отклика помогает точнее настраивать тон коммуникации: понимать, в какой момент клиенту нужна более человечная формулировка, а в какой - быстрый и понятный ответ.

По оценке Безбогова, до конца 2027 года нейрокогнитивные технологии могут затронуть продукты и сервисы для каждого второго клиента крупных банков - от дизайна карт до персонализации предложений и стиля коммуникации, а к 2030 году применение таких инструментов может стать отраслевым стандартом разработки пользовательских интерфейсов и коммуникаций.