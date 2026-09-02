На Фонтанной площади в Пензе снова разрисовали стойки качелей

На Фонтанной площади в Пензе в очередной раз разрисовали стойки качелей. О вандализме в среду, 2 сентября, рассказал глава областного центра Олег Денисов.

«К сожалению, это не современное искусство, а порча городского имущества. Качели создавались для отдыха горожан, и все эти надписи, рисунки далеко их не украшают», - отметил чиновник на своих страницах в соцсетях.

Он посетовал, что работникам «Пензавтодора» придется тратить время и средства на закрашивание рисунков, и напомнил: за вандализм предусмотрены штрафы.

«На площади установлены камеры видеонаблюдения. «Пензавтодор» обязательно обратится с заявлением в правоохранительные органы», - пояснил Олег Денисов.

Он призвал горожан ценить труд тех, кто делает Пензу красивее, и обязательно сообщать в полицию о хулиганах.

Качели на Фонтанной площади появились в сентябре 2020 года. С тех пор они не раз становились объектом вандализма: белый каркас покрывали рисунками и надписями, потолок и боковые стойки пачкали подошвой обуви, цепи отрывали.