В сентябре несколько сел Сердобского района оставят без газа

Общество

В сентябре несколько сел Сердобского района оставят без газа
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15 сентября (вторник) в части Сердобского района Пензенской области будет приостановлено газоснабжение абонентов.

Запланированы работы на газопроводе высокого давления, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

С 8:00 до 17:00 ресурса не будет в селах Пригородном, Байка и Салтыково.

Ранее сообщалось, что с 8:00 2 сентября на сутки прекратят подачу газа в части Колышлейского и Сердобского районов.

В Колышлейском в зону отключения попадут села Колтовское и Липяги, в Сердобском - села Гуленовка, Долгоруково, Мещерское, Репьевка, а также деревни Кологривовка, Константиновка, Оленичево.

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