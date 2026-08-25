В сентябре несколько сел Сердобского района оставят без газа

15 сентября (вторник) в части Сердобского района Пензенской области будет приостановлено газоснабжение абонентов.

Запланированы работы на газопроводе высокого давления, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

С 8:00 до 17:00 ресурса не будет в селах Пригородном, Байка и Салтыково.

Ранее сообщалось, что с 8:00 2 сентября на сутки прекратят подачу газа в части Колышлейского и Сердобского районов.

В Колышлейском в зону отключения попадут села Колтовское и Липяги, в Сердобском - села Гуленовка, Долгоруково, Мещерское, Репьевка, а также деревни Кологривовка, Константиновка, Оленичево.