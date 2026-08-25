На перегоне Пенза-IV - Грабово поймали 2 юных зацеперов

Общество

На перегоне Пенза-IV - Грабово поймали 2 юных зацеперов
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На перегоне Пенза-IV - Грабово поймали двух подростков-зацеперов - 12 и 13 лет. Их заметили железнодорожники и сообщили в полицию.

Как выяснилось, ребята познакомились в социальной сети, встретились на станции Ухтинка и поехали до станции Грабово, зацепившись между вагонами электрички. Поняв, что привлекли внимание, они слезли с поезда на территории перегона и скрылись.

«Так как несовершеннолетние не достигли возраста ответственности, в отношении их родителей составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Невнимательность обойдется взрослым в 3 000 рублей. Такова максимальная сумма предусмотренного законом штрафа.

В последнюю неделю летних каникул сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте и работники Куйбышевской железной дороги организовали совместный рейд. Они провели беседы с местными жителями и вручили памятки о правилах поведения и опасности зацепинга.

На перегоне Пенза-IV - Грабово поймали 2 юных зацеперов На перегоне Пенза-IV - Грабово поймали 2 юных зацеперов

Кроме того, были установлены факты перехода путей в неустановленных местах. Всего с начала года зафиксировано 300 нарушений такого рода.

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