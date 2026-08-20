Перерасчет за ЖКУ предложили сделать автоматическим

В России могут упростить алгоритм перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги и сделать его автоматическим. Такое предложение прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в Кремле в среду, 19 августа.

Его внес руководитель исполкома движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов, говорится на сайте kremlin.ru.

«До четверти граждан сталкиваются с перебоями по отоплению, горячей воде, другим услугам, и напряжение у людей вызывают сложности в получении перерасчета», - отметил он.

По словам Кузнецова, сейчас потребитель должен добиться составления акта управляющей компанией или ресурсниками, чтобы доказать: услуги не оказывались.

«Кроме того, пени гражданину за просрочку платежа начисляются автоматически, а перерасчет за некачественную услугу - только по результатам процедур», - подчеркнул Михаил Кузнецов.

Он предложил настроить автоматический перерасчет по данным приборов или диспетчерских журналов в случае длительных аварий без заявления и актов.