В России вводят запрет на SIM-боксы для физических лиц

Операторам связи запретят заключать договоры с физическими лицами на использование абонентских терминалов пропуска трафика - SIM-боксов. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Операторы смогут заключать договоры на использование SIM-боксов только с юридическими лицами и индивидуальными предпри­нимателями. Работать с терминалами будут те, с кем юрлицо и ИП заключили трудовой либо гражданско-правовой договор.

«Мера направлена на борьбу с мошенничеством. SIM-боксы часто используются в составе аппаратно-программных комплексов для массовых звонков, подмены номеров, нелегальной маршрутизации трафика социального фрода (это вид мошенничества, при котором злоумышленники используют для обмана методы социальной инженерии: психологические приемы, дипфейки и др. - Прим. ред.)», - пояснили в полиции.

В апреле в Пензе впервые вынесли приговор по делу о SIM-боксах. Осудили 33-летнюю жительницу Самары, которая, участвуя в организованной преступной группе, обеспечивала их функционирование для дистанционного хищения денег.

Женщина приехала в Пензу и получила от соучастников роутер, ноутбук, мини-антенны, 3 SIM-бокса и комплектующие к ним, 5 мобильных телефонов и 394 SIM-карты. Она установила оборудование в арендованной квартире и следила, чтобы все работало. За это самарчанке заплатили 27 000 рублей.