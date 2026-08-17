К 1 сентября разрытия около школ и детсадов ликвидируют

Общество

К 1 сентября разрытия около школ и детсадов ликвидируют
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К 1 сентября места разрытий возле учебных заведений должны быть ликвидированы. Такую задачу поставил глава Пензы Олег Денисов на аппаратном совещании в понедельник, 17 августа.

Он поручил городскому УЖКХ усилить контроль за восстановлением асфальта после проведения вскрышных работ.

«Особое внимание обратите на территории возле объектов образования и ведущих к ним дорогам. К 1 сентября места разрытий должны быть ликвидированы», – распорядился градоначальник.

На ресурсников возложена обязанность восстанавливать благоустройство после завершения работ на сетях. Нарушители сроков устранения недостатков несут административную ответственность.

С начала этого года, в частности, за невыполнение обязательств на снабжающие предприятия составили 182 протокола, сообщили в мэрии.

Ранее Олег Денисов заявил, что до 1 сентября в Пензе проверят освещение зебр около всех школ и детсадов. Если оно не функционирует, его восстановят; если отсутствует - смонтируют. Кроме того, рядом с образовательными учреждениями обновят разметку на переходах.

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