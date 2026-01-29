В Пензенской области в разы увеличилось число электромобилей

В Пензенской области растет количество электромобилей: за 2 года оно увеличилось почти в 6 раз.

На 1 января 2026-го их насчитывалось 1 484. В 2024-м электромобилей было 632, в 2023-м - 269.

По данным областного министерства экономического развития и промышленности, сейчас в регионе действуют 18 быстрых электрозарядных станций.

В 2026 году установят еще 12, причем как в Пензе, так и в районах.

«Владельцы электромобилей в Пензенской области освобождены от уплаты транспортного налога, что является дополнительной мерой поддержки и стимулирования перехода на экологичный транспорт», - напомнили в министерстве.