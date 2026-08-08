Мошенники крадут паспортные данные с помощью фальшивых вакансий

В России мошенники все чаще размещают фальшивые вакансии для сбора паспортных данных граждан. Схема выглядит убедительно, ее целью становятся люди, которые ищут удаленную работу с высокой зарплатой, минимальными требованиями и быстрым трудоустройством.

Злоумышленники размещают объявления в мессенджерах и на малоизвестных сайтах.

«С заинтересованным кандидатом связываются якобы представители работодателя через мессенджеры или электронную почту. Общение всегда носит поверхностный характер, и после короткого диалога тот самый волшебный работодатель просит направить фото паспорта (иногда развороты с пропиской и фотографией), СНИЛС, ИНН или селфи с паспортом в руках», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

Свою просьбу мошенники обосновывают необходимостью оформления трудового договора, проверки службы безопасности, а также открытия зарплатного счета. При этом они торопят кандидата, заявляя, что оформление нужно завершить как можно скорее, а на место претендуют многие.

По словам эксперта, полученные персональные данные могут использоваться для различных незаконных целей: оформления микрозаймов или кредитов на имя жертвы, регистрации электронных кошельков, создания фирм-однодневок, подставных компаний, кражи цифровой личности человека и так далее.

Пивоваров посоветовал россиянам с осторожностью относиться к просьбам отправить документы через мессенджеры для официального трудоустройства. Надежный работодатель не станет с этим торопить. Сначала он, как правило, проведет собеседование и расскажет о компании.