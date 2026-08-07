Управление Росгвардии передало в зону СВО 81 изъятое ружье

Общество

Управление Росгвардии передало в зону СВО 81 изъятое ружье
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Управление Росгвардии по Пензенской области передало в зону СВО 81 единицу оружия. В состав партии вошли изъятые ружья, не востребованные владельцами.

Управление Росгвардии передало в зону СВО 81 изъятое ружье

«Все образцы были проверены специалистами, приведены в исправное техническое состояние и подготовлены к последующей эксплуатации», - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы напомнили жителям области, владеющим оружием, что его можно безвозмездно передать для нужд военных.

Управление Росгвардии передало в зону СВО 81 изъятое ружье

Для этого необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства по месту жительства. Сотрудники проконсультируют, разъяснят порядок передачи и помогут оформить все предусмотренные законом документы.

Управление Росгвардии передало в зону СВО 81 изъятое ружье

В мае региональное управление Росгвардии передало в зону СВО 35 единиц конфискованного и невостребованного гражданского оружия, которое хранилось на складах ведомства.

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