Пензенские заключенные изготовят мебель для школы

Общество

Пензенские заключенные изготовят мебель для школы
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Заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 (поселок Лесной), изготовят и поставят мебель в новую пензенскую школу на 550 мест.

ИК заключила соответствующий контракт с областным управлением строительства и дорожного хозяйства на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В заказе фигурируют библиотечные и демонстрационные стеллажи, ученические столы и стулья, шкафы для хранения пособий и документов, столы для педагогов.

«Реализация контракта позволит создать дополнительные рабочие места для осужденных», - отметили в УФСИН России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что осужденные той же колонии изготовили трибунные скамьи для областного дома народного творчества - 100 штук на более чем 1 миллион рублей.

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