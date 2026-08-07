Пензенские заключенные изготовят мебель для школы

Заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 (поселок Лесной), изготовят и поставят мебель в новую пензенскую школу на 550 мест.

ИК заключила соответствующий контракт с областным управлением строительства и дорожного хозяйства на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В заказе фигурируют библиотечные и демонстрационные стеллажи, ученические столы и стулья, шкафы для хранения пособий и документов, столы для педагогов.

«Реализация контракта позволит создать дополнительные рабочие места для осужденных», - отметили в УФСИН России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что осужденные той же колонии изготовили трибунные скамьи для областного дома народного творчества - 100 штук на более чем 1 миллион рублей.