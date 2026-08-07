В Пензенской области расширили штат социальных нянь

В Пензенской области увеличили штат социальных нянь - теперь на этой должности работает 91 человек, сообщили в региональном минтруде.

Услугами по кратковременному уходу за ребенком до 3 лет в 2026 году пользуются 366 семей, в которых воспитываются 409 детей.

В обязанности присматривающих за малышами женщин входят прогулка, проведение гигиенических и режимных процедур (умывание, кормление, подготовка ко сну), организация игр дома и на свежем воздухе и, при необходимости, помощь в приеме лекарств.

Присмотр социальной няни рассчитан максимум на 4 часа.

Сервис работает с 1 июня 2025 года и сейчас охватывает все муниципальные образования.

«Бесплатной услугой может пользоваться широкий круг жителей Пензенской области: женщины, не состоящие в браке, студенты очной формы обучения, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи участников специальной военной операции и семьи с двумя детьми в возрасте до 3 лет», - уточнили в минтруде.

Заявки принимают по телефонам: 8 (8412) 20-08-08 и 8-800-234-49-73.