Центр Кузнецка хотят сделать привлекательным для туристов

В центре Кузнецка планируют установить указатели для туристов, информационные стойки, а также фигуры кузнецов.

Предполагается, что три указателя появятся в ключевых точках города: у музея краеведения, Дома детского творчества и подножия Холма славы. Они помогут гостям Кузнецка ориентироваться и находить значимые объекты культурного наследия.

«Для повышения интерактивности и доступности информации у музея воинской славы планируется размещение электронного видеопилона - современного информационного терминала, который позволит посетителям в удобном формате знакомиться с историей города, экспозициями и памятными местами», - рассказали в администрации Кузнецка.

Также преобразят Аллею вязов. Для нее изготовят входную группу, которая станет визитной карточкой этой территории. На аллее установят 12 информационных стоек со сведениями об истории города и три декоративных силуэта кузнецов. Там появятся 12 кованых скамеек, выполненных в едином стиле с другими элементами благоустройства.

Участок перед музеем «Кузнецкое подворье» украсят два кованых фонаря. Так планируется подчеркнуть атмосферу кузнечной слободы.

«Комплексное размещение навигационных объектов, малых архитектурных форм и элементов благоустройства обеспечит удобство передвижения, повысит туристическую привлекательность Кузнецка, сохранит связь между историческим наследием и современностью, а также подчеркнет уникальный облик города как родины кузнечного промысла», - отметили в администрации.