Центр Кузнецка хотят сделать привлекательным для туристов

Общество

Центр Кузнецка хотят сделать привлекательным для туристов
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В центре Кузнецка планируют установить указатели для туристов, информационные стойки, а также фигуры кузнецов.

Предполагается, что три указателя появятся в ключевых точках города: у музея краеведения, Дома детского творчества и подножия Холма славы. Они помогут гостям Кузнецка ориентироваться и находить значимые объекты культурного наследия.

Центр Кузнецка хотят сделать привлекательным для туристов

«Для повышения интерактивности и доступности информации у музея воинской славы планируется размещение электронного видеопилона - современного информационного терминала, который позволит посетителям в удобном формате знакомиться с историей города, экспозициями и памятными местами», - рассказали в администрации Кузнецка.

Также преобразят Аллею вязов. Для нее изготовят входную группу, которая станет визитной карточкой этой территории. На аллее установят 12 информационных стоек со сведениями об истории города и три декоративных силуэта кузнецов. Там появятся 12 кованых скамеек, выполненных в едином стиле с другими элементами благоустройства.

Центр Кузнецка хотят сделать привлекательным для туристов

Участок перед музеем «Кузнецкое подворье» украсят два кованых фонаря. Так планируется подчеркнуть атмосферу кузнечной слободы.

«Комплексное размещение навигационных объектов, малых архитектурных форм и элементов благоустройства обеспечит удобство передвижения, повысит туристическую привлекательность Кузнецка, сохранит связь между историческим наследием и современностью, а также подчеркнет уникальный облик города как родины кузнечного промысла», - отметили в администрации.

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