Олег Мельниченко передал Заречному 4 новых автобуса

Во вторник, 4 августа, Заречному передали очередную партию новых автобусов - четыре машины большого класса марки КамАЗ, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Значительную часть средств на их приобретение удалось привлечь из федерального бюджета», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

По словам Олега Мельниченко, обновление пассажирского транспорта в Заречном ведется последовательно. За 2024-2026 годы закрытый город получил 18 автобусов. В 2027-2028-м ему передадут еще 17 машин.

В результате из 60 транспортных средств, которым пользуются пассажиры в Заречном, больше половины будут новыми.

«Наша цель - не просто обновлять автопарк, а делать город современнее. Заречный - зеленый и экологически чистый город, и транспорт здесь должен соответствовать этому уровню», - подчеркнул губернатор.