В микрорайоне Ласточкино Гнездо установили 60 фонарей из 222

В микрорайоне Ласточкино Гнездо монтируют фонари, подрядчик установил 60 светильников из 222. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Он уточнил, что освещение появится на 13 участках: улицах Застрожного, Киселевой, Барышникова, Надежды, Хрустальной, Янтарной, Городецкого, Родионова, Михаила Проценко, Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, Сергея Кустова, в 1-м и 2-м Счастливых проездах.

«Часть опор, на которых лампы размещаются, были установлены ранее. В рамках нового контракта здесь появится еще 41 опора. Завершить все работы подрядчик должен до 31 марта», - уточнил Олег Денисов.

Он напомнил, что в микрорайоне Ласточкино Гнездо проживает немало многодетных семей, с фонарями там будет безопаснее.

«Это часть комплексного развития наружного освещения в Заре. Так, в конце прошлого года стало светлее на улице Новоселов, там появилось 59 новых опор. Темпов не сбавляем - в марте продолжим на улице Изумрудной», - заявил глава города.

Ранее сообщалось, что за установку 222 светильников заплатят 7 млн 855 тыс. 58 рублей.