В Кузнецке помогут собраться в школу детям из малоимущих семей

В Кузнецке объявлен старт благотворительной акции «Подарите детям радость!». Ее проводит городской отдел соцзащиты населения.

Детям из малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей помогут собраться в школу.

Участвовать в акции могут все желающие. Для этого нужно принести детские вещи, обувь, ранцы, канцелярские товары, книги, игрушки, школьные принадлежности по адресам: Кузнецк, улица Ленина, 201, кабинет № 9; улица Правды, 24.

Вещи должны быть новые или бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии, отметили в городской администрации.

Итоги акции «Подарите детям радость!» подведут накануне 1 Сентября. Ребятам вручат сформированные наборы одежды, обуви, школьных принадлежностей.

Акция проводится ежегодно. В 2025-м помощь таким образом оказали более 600 школьникам.