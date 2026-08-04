Перечислены адреса в Пензе, где будут отключать свет 5 августа

В среду, 5 августа, в Пензе на части улиц и проездов Дегтярного Затона, Терновки, Поселка Черкассы, а также в отдельных домах на Ухтомского, Луначарского, Толстого, Ладожской, Клары Цеткин, Касаткина, Злобина и проспекте Строителей отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:00 до 16:00 без света останутся:

- ул. Ухтомского, 59;

- ул. Луначарского, 38а, 40;

- ул. Толстого, 34.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Баженова, 19, 21, 22а, 22Б, 22в, 23, 25, 26, 29-31, 35-38, 40-48, 52-56, 62-66, 68, 70-78, 82;

- ул. Дегтярная, 10, 28, 32;

- ул. Достоевского, 1а, 5, 9, 11-15 (нечетные), 16-22 (четные), 23-28, 30, 34, 36, 60-64 (четные), 68-72 (четные), з/у № 60а;

- 1-й пр-д Достоевского, 14-24 (четные), 28-34 (четные), 56;

- ул. Крымская, 2, 10-14 (четные), 25-71 (четные), 75, 77, 81, 83;

- 2-й Крымский пр-д, 5.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21;

- ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35;

- 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5;

- 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б;

- 3-й Новый пр-д, 1-12;

- ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40;

- пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7;

- ул. Тиражная, 22;

- пр. Строителей, 166, 166в;

- ул. Ладожская, 129, 129а.

С 9:00 до 15:00:

- ул. К. Цеткин, 46, 46а, 48, 48а, 50, 54.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Касаткина, 5;

- ул. Злобина, 51.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Брестская, 1-3, 6-18, 20-31, 33, 39, 43, 45;

- ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24;

- ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные).