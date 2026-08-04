19 августа отключат газ в части Колышлейского и Сердобского районов

В среду, 19 августа, в части Колышлейского и Сердобского районов будет приостановлено газоснабжение абонентов. Запланированы ремонтные работы.

Ресурс отключат на сутки - с 8:00 19-го числа до 8:00 20-го, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

В Колышлейском районе газа не будет в селах Колтовском и Липяги.

В Сердобском - в с. Гуленовка, с. Долгоруково, д. Кологривовке, д. Константиновке, с. Мещерском, д. Оленичево, с. Репьевка.

Ранее сообщалось, что 12 августа отключат газ в части Колышлейского, Кузнецкого и Неверкинского районов, а 8 августа - в некоторых домах в районе татарско-еврейского кладбища и ДС «Рубин» в Пензе.