В Пензенской области с помощью БПЛА нашли заросшие сельхозземли

Экономика

В Пензенской области с помощью БПЛА нашли заросшие сельхозземли
Печать
Max

Инспекторы Россельхознадзора с помощью беспилотников обследовали сельскохозяйственные угодья в Городищенском, Пензенском и Шемышейском районах Пензенской области и обнаружили зарастание земель.

Так, в Городищенском и Шемышейском районах не используются по назначению участки общей площадью 178,1 гектара.

«На полях зафиксировано активное зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Признаки механической обработки почвы, посевов или выпаса скота отсутствуют», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Гражданам - арендаторам участков - объявлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

В Пензенском районе с помощью БПЛА обнаружили зарастание 1 583 гектаров сельхозземель. Юридическому лицу - правообладателю участка - также объявили предостережение.

«Неиспользуемые площади выпадают из оборота, теряют плодородие и создают риски распространения сорняков на соседние участки», - пояснили в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
россельхознадзор земля аграрии
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!