В Пензенской области с помощью БПЛА нашли заросшие сельхозземли

Инспекторы Россельхознадзора с помощью беспилотников обследовали сельскохозяйственные угодья в Городищенском, Пензенском и Шемышейском районах Пензенской области и обнаружили зарастание земель.

Так, в Городищенском и Шемышейском районах не используются по назначению участки общей площадью 178,1 гектара.

«На полях зафиксировано активное зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Признаки механической обработки почвы, посевов или выпаса скота отсутствуют», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Гражданам - арендаторам участков - объявлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

В Пензенском районе с помощью БПЛА обнаружили зарастание 1 583 гектаров сельхозземель. Юридическому лицу - правообладателю участка - также объявили предостережение.

«Неиспользуемые площади выпадают из оборота, теряют плодородие и создают риски распространения сорняков на соседние участки», - пояснили в управлении.