В Пензенской области обновился список мест, где нельзя купаться

В Пензенской области уменьшился список мест, где не рекомендуется купаться. Обновленные данные на 7 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Неделей ранее в перечне было 22 позиции, теперь их стало 21. Это пляжи:
- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);
- в Пензе на улице Павлушкина;
- в городе Белинском;
- в поселке Башмаково;
- в селе Березовка (пруд Донгузлей);
- в Сосновоборском районе (Горский пруд);
- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);
- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);
- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);
- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);
- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);
- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);
- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).
- Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща);
- в Спутнике (Засечное);
- на Суре на улице Сплавной (Ахуны);
- Красный Куст на Барковке (Пенза);
- пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе;
- ручей Королейка, Белинский;
- в селе Серман Никольского района.
Вода в этих местах не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.
Из списка выбыли Богдановский пруд в Тамале, а также Русеевский пляж в Засечном, но добавился Красный Куст на Барковке.
«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», - отметили в ведомстве.