СВО: кузнечане смогут оформить документы не выезжая из города

07.04.2025 | 15:29

В Кузнецке появился координатор по линии регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Им стала Ольга Вичкуткина, сын которой погиб в зоне СВО в 2024 году.

О назначении глава города Сергей Златогорский сообщил на совещании в местной администрации в понедельник, 7 апреля. «Прошла все согласования. Надо помочь решить технические вопросы», - обратился он к собравшимся.

Гвардии лейтенанта медицинской службы Игоря Вичкуткина не стало 25 апреля 2024 года, он ушел из жизни в возрасте 25 лет. В лицее № 21, где он учился, в том же году открыли Парту Героя, посвященную выпускнику.

Теперь его мать будет помогать другим участникам СВО, ветеранам и членам их семей. У кузнечан появится возможность решить важные вопросы не выезжая за пределы города.

Координатор разместится в отделе соцзащиты (ул. Ленина, 201, каб. 19). Ольга Вичкуткина проконсультирует посетителей и окажет им содействие по следующим направлениям:

- получение удостоверения ветерана боевых действий;

- получение удостоверения члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий;

- прохождение военно–врачебной комиссии (получение статуса инвалида боевых действий);

- оформление мер социальной поддержки;

- оформление денежных выплат;

- получение медицинской помощи и реабилитации для ветеранов боевых действий;

- получение психологической и юридической помощи;

- обучение, переобучение и трудоустройство.