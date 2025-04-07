СВО: кузнечане смогут оформить документы не выезжая из города

В Кузнецке появился координатор по линии регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Им стала Ольга Вичкуткина, сын которой погиб в зоне СВО в 2024 году.
О назначении глава города Сергей Златогорский сообщил на совещании в местной администрации в понедельник, 7 апреля. «Прошла все согласования. Надо помочь решить технические вопросы», - обратился он к собравшимся.
Гвардии лейтенанта медицинской службы Игоря Вичкуткина не стало 25 апреля 2024 года, он ушел из жизни в возрасте 25 лет. В лицее № 21, где он учился, в том же году открыли Парту Героя, посвященную выпускнику.
Теперь его мать будет помогать другим участникам СВО, ветеранам и членам их семей. У кузнечан появится возможность решить важные вопросы не выезжая за пределы города.
Координатор разместится в отделе соцзащиты (ул. Ленина, 201, каб. 19). Ольга Вичкуткина проконсультирует посетителей и окажет им содействие по следующим направлениям:
- получение удостоверения ветерана боевых действий;
- получение удостоверения члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий;
- прохождение военно–врачебной комиссии (получение статуса инвалида боевых действий);
- оформление мер социальной поддержки;
- оформление денежных выплат;
- получение медицинской помощи и реабилитации для ветеранов боевых действий;
- получение психологической и юридической помощи;
- обучение, переобучение и трудоустройство.
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