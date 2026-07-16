Молодоженам хотят перестать выдавать свидетельство о браке

В Минюсте предложили перестать выдавать новобрачным гербовое свидетельство и заменить его выпиской из электронного реестра. Соответствующий законопроект размещен для проведения общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас при государственной регистрации акта гражданского состояния составляют соответствующую запись в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и выдают свидетельство.

«Законопроектом предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Так, новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя», - пояснили в Минюсте.

При этом бумажное свидетельство о рождении будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях (документ удостоверяет личность ребенка до 14 лет).

Позиция Минюста такова: переход на реестровую модель сократит временные и финансовые издержки граждан. Им больше не потребуется хранить и носить с собой бумажные свидетельства.