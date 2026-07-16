В Пензенской области клещи атаковали 108 человек за неделю

За неделю с 9 по 15 июля в Пензенской области к медикам с укусами клещей обратились 108 человек, в том числе 22 ребенка младше 14 лет. Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 16-го числа.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) от укусов членистоногих пострадали 1 847 человек, из которых 570 - дети.

К 15 июля 1 090 клещей, снятых с людей, исследовали на зараженность возбудителями иксодового боррелиоза (ИКБ). В 282 случаях (25,9%) результаты оказались положительными.

«За январь - июнь 2026 года диагностирован 21 случай заболевания ИКБ у жителей Бессоновского (2), Городищенского (1), Пачелмского (1), Пензенского (5), Шемышейского (2) районов и г. Пензы (10)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила поведения.