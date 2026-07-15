В части Терновки отключили холодное водоснабжение

В среду, 15 июля, Горводоканал в 9:27 сообщил об отключении холодного водоснабжения в части Терновки.
Причина - ремонтные работы на сетях на улице Терновского, 117, уточнили в ресурсоснабжающей организации.
В зону отключения попали:
- улица Брестская,
- улица Косарева,
- улица Батумская,
- Пушкарский проезд,
- улица Таганрогская,
- улица Ташкентская,
- 1-й Ташкентский проезд,
- 2-й Ташкентский проезд,
- улица Павлика Морозова,
- проезд Павлика Морозова,
- улица Спортивная,
- улица Ялтинская,
- Ялтинский проезд,
- улица Николаевская,
- улица Новоселовка,
- улица Терновского,
- 1-й проезд Терновского,
- улица Ростовская,
- улица Пушкари,
- улица Днепропетровская, 36, 39 (к. 1), 39 (к. 2).
В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.