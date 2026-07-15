В части Терновки отключили холодное водоснабжение

В среду, 15 июля, Горводоканал в 9:27 сообщил об отключении холодного водоснабжения в части Терновки.

Причина - ремонтные работы на сетях на улице Терновского, 117, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

В зону отключения попали:

- улица Брестская,

- улица Косарева,

- улица Батумская,

- Пушкарский проезд,

- улица Таганрогская,

- улица Ташкентская,

- 1-й Ташкентский проезд,

- 2-й Ташкентский проезд,

- улица Павлика Морозова,

- проезд Павлика Морозова,

- улица Спортивная,

- улица Ялтинская,

- Ялтинский проезд,

- улица Николаевская,

- улица Новоселовка,

- улица Терновского,

- 1-й проезд Терновского,

- улица Ростовская,

- улица Пушкари,

- улица Днепропетровская, 36, 39 (к. 1), 39 (к. 2).

В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.