Отключения света в Пензе 16 июля: список адресов

В четверг, 16 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре, на Пензе-III, в Цыганском Поселке, а также на улицах Егорова, Литвинова и в поселке Нефтяник.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- СНТ «Заря», уч.: 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108, 108а, 109, 110а, 112, 114, 115А, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Егорова, 20 и 22, и на Литвинова, 27, с 10:00 до 12:00 - в поселок Нефтяник.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение по адресам:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26,28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35,37,39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 13:00 до 15:30:

- 2-й Счастливый Порядок, 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17,18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч.: 14, 583, 561, 593;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч.: 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263;

- СНТ «Заря», уч.: 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.