Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 17 июля

В пятницу, 17 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, Пензе-III, в Цыганском Поселке и Сосновке.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Громова, 50;

- ул. Есенина, 30Б, 32;

- ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126;

- ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140;

- 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21;

- ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а;

- ул. Полярная, 21;

- 1-й Полярный пр-д, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29;

- ул. Средняя, 71;

- 2-й Средний пр-д, 27, 29-42.

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение по адресам:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26,28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Брянская, 15, 17, 19;

- ул. Будашкина, 1-18, 20, 21, 23-25, 27-32, 34, 36;

- пр-д Будашкина, 17, 19, 21, 23, 25, 26Б, 27-38, 40-42, 44-51, 53-56, 58, 60;

- ул. Гастелло, 72-82 (четные), 83-89, 91-93, 95-97, 99, 101-107, 109-111, 113-121 (нечетные);

- ул. Кольцова, 3, 9, 11, 15, 25, 27, 29;

- ул. Маресьева, 88-91, 94-112, 114-128;

- ул. Сурикова, 48-62 (четные), 63-66, 68, 69-89 (нечетные), 103;

- ул. Челюскина, 43, 45, 47, 49, 51, 53-68, 70, 72, 74, 76, 76Б.

С 13:00 до 15:30:

- пр-д Добролюбова, 9; 1-й пр-д Добролюбова, 9а, 11, 15; 2-й пр-д Добролюбова, 1-3, 5-13, 17-25 (нечетные), стр. 1909;

- ул. Сосновка, стр. 54.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.