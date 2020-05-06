Летом пензенцы смогут летать в Минеральные Воды

06.05.2020 | 14:28

С 3 июня жители Пензенской области смогут летать в Минеральные Воды. Новое направление из столицы Сурского края в курортный город на Северном Кавказе анонсировала авиакомпания «РусЛайн».

Полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю - по средам и пятницам. Пассажиры проведут в пути 1 час 50 минут.

Время отправления из Пензы - 0:15, прибытия в Мин. Воды - в 2:05, обратно борт вылетает в 4:35, прибывает в 6:25.

Воздушные суда будут курсировать до 24 октября, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, в период с 1 июня по 24 октября «Аэрофлот» запустит новый рейс до Москвы. Самолеты марки Sukhoi Superjet 100 будут ежедневно отправляться из Пензы в 11:55 и прибывать в Шереметьево в 13:40.