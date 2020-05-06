Общество

Летом пензенцы смогут летать в Минеральные Воды

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С 3 июня жители Пензенской области смогут летать в Минеральные Воды. Новое направление из столицы Сурского края в курортный город на Северном Кавказе анонсировала авиакомпания «РусЛайн».

Полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю - по средам и пятницам. Пассажиры проведут в пути 1 час 50 минут.

Время отправления из Пензы - 0:15, прибытия в Мин. Воды - в 2:05, обратно борт вылетает в 4:35, прибывает в 6:25.

Воздушные суда будут курсировать до 24 октября, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, в период с 1 июня по 24 октября «Аэрофлот» запустит новый рейс до Москвы. Самолеты марки Sukhoi Superjet 100 будут ежедневно отправляться из Пензы в 11:55 и прибывать в Шереметьево в 13:40.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы «РусЛайн»
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Гость||

чего еще?

Никто не отменял карантин, а уже летать собрались?!

Сидеть по домам!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самолеты марки Sukhoi Superjet 100 будут
пострашнее любого короновируса!

Гость||

Аэрофлот запустит с 1 июля. Инфа с колл центра АФ

Гость||

Гость писал(a):

чего еще?

Никто не отменял карантин, а уже летать собрались?!

маски напялят на рожи,и полетят.кресла же в самолетах расставят в 1,5 м друг от друга? человек 20-30 в самолет влезет

Гость||

Супер!Спасибо!А то затухнем в этой Пензе!Побыстрее стартануть подальше от нытиков!

Гость||

Мне в Ессентуки срочно надо здоровье поправить.

Гость||

Мин.водах так классно!Лето!Отпуск!Красота!

Гость||

Гость писал(a):

Мин.водах так классно!Лето!Отпуск!Красота!
и местный коронавирус свежий,минераловодный

Гость||

Да ладно вам,к лету всё закончится!Не сидеть же всё лето в Пензе!

Гость||

Бронируйте билеты,пока все не обанкротились...

Гость||

Да и недорого 7600 туда-7600 обратно. хоть каждый день летай)) из москвы 2400-5400) но да..москва то ближе к мин водам.

Гость||

Гость писал(a):

Да и недорого 7600 туда-7600 обратно. хоть каждый день летай)) из москвы 2400-5400) но да..москва то ближе к мин водам.
ну так и летай из москвы

Гость||

Гость писал(a):

Никто не отменял карантин
а чо уже карантин у нас?

Гость||

В Мин.Воды слетал, вернулся человеком измученным нарзаном ..

Гость||

где-бы ещё и денег взять

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Имя: Гость
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