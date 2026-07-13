Пензенские поисковики исследуют места боев в Брестской области

В воскресенье, 12 июля, сводный поисковый отряд Пензенской области отправился в Белоруссию. Торжественные проводы состоялись у одноименного памятника в сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

Экспедиция будет проходить в Каменецком районе Брестской области, где в годы Великой Отечественной войны шли бои, в которых участвовала 354-я стрелковая дивизия, сформированная в Пензенском регионе.

«В ходе предыдущих экспедиций совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном были подняты останки 380 бойцов Красной армии, обнаружено 39 медальонов, орден Красной Звезды, 4 медали «За отвагу», 2 медали «За боевые заслуги».

Личности 48 бойцов удалось установить, 8 из них оказались нашими земляками, уроженцами Пензенской области», - сообщили в городской администрации.

Кстати, мемориальный комплекс «Проводы», где проходила торжественная церемония отправки поисковиков, установлен на месте призывного пункта. В годы войны отсюда ушло на фронт более 6 000 солдат.