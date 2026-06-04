Вход в парк Белинского со стороны улицы Лермонтова закроют

Общество

Вход в парк Белинского со стороны улицы Лермонтова закроют
Печать
Max

В Пензе с 15 июня в парк Белинского нельзя будет попасть со стороны улицы Лермонтова. Входную группу закроют на капремонт.

В администрации парка не указали срок завершения работ. Планируется, что вход будет недоступным все лето.

Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО» из отдельных букв, медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 и 1911, отлитыми из бронзы.

Параллельно рабочие будут заниматься детской площадкой в районе ПГУ, монтировать уличное освещение, а также продолжат обустраивать пешеходные зоны.

Контракт с подрядчиком на ремонт территории заключили 24 февраля этого года. Cтоимость работ составляет 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Обновление парка должно быть закончено к 31 августа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
парк ремонт благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!