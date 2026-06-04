Вход в парк Белинского со стороны улицы Лермонтова закроют

В Пензе с 15 июня в парк Белинского нельзя будет попасть со стороны улицы Лермонтова. Входную группу закроют на капремонт.

В администрации парка не указали срок завершения работ. Планируется, что вход будет недоступным все лето.

Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО» из отдельных букв, медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 и 1911, отлитыми из бронзы.

Параллельно рабочие будут заниматься детской площадкой в районе ПГУ, монтировать уличное освещение, а также продолжат обустраивать пешеходные зоны.

Контракт с подрядчиком на ремонт территории заключили 24 февраля этого года. Cтоимость работ составляет 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Обновление парка должно быть закончено к 31 августа.