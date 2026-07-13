У любителей речной рыбы продолжают регистрировать описторхоз

Описторхоз остается широко распространенной краевой патологией Пензенской области, сообщили в центре гигиены и эпидемиологии. Случаи заболевания регистрируются ежегодно.

В основном болеют взрослые, среди детей - единицы.

Описторхоз развивается у людей, употребивших речную рыбу без достаточной термической обработки либо в вяленом, сушеном, малосоленом виде.

«Паразитические черви-сосальщики (описторхи) поселяются в протоках печени и поджелудочной железы. Вначале страдают протоки, а позже и сама ткань этих органов. Исходом заболевания без лечения являются цирроз и рак печени», - предупредили в центре гигиены и эпидемиологии.

Личинки описторха, паразитического плоского червя, не видны невооруженным глазом. Поэтому всем любителям рыбы нужно соблюдать меры профилактики:

- варить или жарить рыбу порционными кусками в течение 20 минут с момента закипания воды или жира, желательно под крышкой;

- не употреблять в пищу сырую рыбу, слабого и кратковременного посола, сырой рыбный фарш;

- вялить только мелкую рыбу - в течение 3 недель, после предварительного посола.

Можно обезвредить рыбу методом крепкого посола (20% соли к ее массе). Срок выдержки - от 14 суток (для мелкой рыбы) до 40. Личинки также погибнут при замораживании, но нужна температура -28 градусов в течение минимум 32 часов.

«Если в первые 2-3 недели после употребления речной рыбы семейства карповых (язя, плотвы, линя, леща и других) появятся признаки острого респираторного заболевания, аллергоза, то, возможно, это является проявлением острой стадии описторхоза. Через 1-1,5 месяца после употребления рыбы диагноз можно точно установить при лабораторном исследовании», - обратили внимание специалисты.

Инкубационный период продолжается 2-4 недели. Описторхоз может протекать как без клинических проявлений, так и с ними: сначала это повышение температуры, боль в мышцах и суставах, рвота, понос, аллергические высыпания на коже, потом - боль в подложечной области и правом подреберье, отдающая в спину и иногда в левое подреберье, головокружения, головные боли, тошнота, снижение аппетита, непереносимость жирной пищи, бессонница, частая смена настроения, повышенная раздражительность.

«Терапия описторхоза является сложной проблемой. Человек, зараженный описторхами, после лечения сохраняет способность к повторным заражениям в течение всей жизни. Причем каждая последующая инвазия ухудшает общее состояние организма и утяжеляет течение заболевания. Эффективность лечения находится в прямой зависимости от сроков начала лечения», - подытожили в центре.