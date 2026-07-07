В Ахунах один из перекрестков перекрыли до конца месяца

В Ахунах из-за реконструкции водопровода перекрыли перекресток в районе улиц Коннозаводской, 30а, и Ягодной, 30. Об этом администрация Пензы предупредила во вторник, 7 июля.

Предполагается, что дорогу откроют по окончании работ - 31 июля.

Водителям следует учитывать эту информацию при выстраивании маршрута передвижения по городу.

Ранее сообщалось, что с 8 июля до 6 августа будет недоступен участок улицы Герцена от дома № 1 до дома № 1а.

Причина - капитальный ремонт тепломагистрали ресурсоснабжающей организацией.