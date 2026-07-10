В предстоящие выходные жара начнет отступать

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет меняться, жара отступит, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 10 июля.

«Причиной тому станет активная циклоническая деятельность. Уже в субботу в наш регион начнут поступать более влажные воздушные массы. Из-за близости атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах с градом», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Тем не менее в первый выходной день уличные термометры будут показывать до +31 градуса.

«В дальнейшем кратковременные грозовые дожди сохранятся, температурный режим продолжит понижаться», - добавила Светлана Кашеева.

Днем в воскресенье ртутные столбики поднимутся уже максимум до +26, а в понедельник - до +25 градусов.