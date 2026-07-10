В домах трех районов Пензы на 2 недели отключат горячую воду

С 9:00 понедельника, 13 июля, в Пензе в домах на ряде улиц в центре, на Южной Поляне и в микрорайоне КПД отключат горячую воду. Как пояснили ресурсники, начинается подготовка тепловых сетей к предстоящей зиме.

Воды не будет по следующим адресам:

- улица Кирова, 18Б;

- улица Калинина, 1, 61, 63/37;

- улица Красная Горка, 37а, 39/56;

- проезд Свердлова, 6;

- улица Куйбышева, 34Б, 36;

- улица Богданова, 14, 34, 51а;

- улица Тамбовская, 35;

- улица Саранская, 1, 5, 7;

- улица Каракозова, 33а;

- улица Бакунина, 30, 30а, 36, 36а;

- улица Суворова, 15;

- улица Московская, 3, 5, 13а, 14, 17а, 30а, 40, 67, 78;

- улица М. Горького, 15, 17, 18, 38/45;

- улица Урицкого, 62;

- улица Володарского, 9а, 15, 17, 63.

Также ресурс отключат в следующих социальных объектах:

- детский сад № 123 (набережная реки Суры, 6, 12а);

- гимназия № 44 (ул. Московская, 115);

- торговый центр «Пассаж» (ул. Московская, 23);

- медицинский центр (ул. Московская, 21).

Воду планируют включить в 20:00 25 июля.

В период проверки теплосетей важно соблюдать правила безопасности: не приближаться к местам парения и лужам, не заходить за ограждения, не парковаться вблизи участков ремонта, напомнили в ресурсоснабжающей организации.