Пензенцев обманывают, обещая допвыплаты за погибших на СВО

Мошенники придумали новую схему для обмана жителей Пензенской области и дестабилизации обстановки в регионе.

Злоумышленники звонят будущим жертвам, представляются сотрудниками ФСБ или Минобороны и сообщают о возможности получить дополнительную денежную компенсацию за погибшего на СВО близкого родственника.

Далее аферисты просят назвать цифровой код, присланный в виде СМС, который на самом деле открывает доступ к банковским приложениям.

«В последующем для возврата похищенных денежных средств преступники предлагают выполнить поручения, связанные с передачей информации в отношении крупных региональных предприятий, а также выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - уточнили в областном УФСБ РФ.

Пензенцев призвали не вступать в контакт со злоумышленниками и не поддаваться на провокации.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность в интересах украинских националистических вооруженных формирований», - отметили в ФСБ.