В пензенских колониях определили лучшего повара среди осужденных

В Пензенской области провели кулинарный конкурс среди поваров столовых. В нем участвовали осужденные из ИК-4, ИК-5, ИК-7 и СИЗО-1.

Они готовили различные блюда, включая десерты, демонстрировали знание технологических требований, санитарных норм и правил безопасности. Оценивались время приготовления, рациональность использования продуктов, вкус и подача.

В итоге лучшим жюри признало блюдо 21-летнего осужденного из колонии № 7 - картофель по-деревенски с запеченной говядиной, политой кисло-сладким соусом.

«Виктор с 2025 года отбывает наказание, но не изменяет своему призванию - он всегда любил и умел готовить. В колонии он продолжает развивать свои кулинарные таланты», - отметили в УФСИН РФ по Пензенской области.

И победителя, и призеров наградили почетными грамотами и благодарностями.