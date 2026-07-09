На улице Коммунистической в Пензе приведут в порядок тротуары

На улице Коммунистической обновят около 18 000 квадратных метров тротуарного покрытия. Об этом администрация Пензы рассказала в четверг, 9 июля.

Работы будут вести на всем протяжении - от улицы Суворова до Пионерской.

Сейчас специалисты демонтируют старый асфальт. Помимо тротуаров, они приведут в порядок примыкания к проезжей части и съезды, где это необходимо.

Кроме того, везде на Коммунистической установят новый бортовой камень, добавили в мэрии.

Летом в Пензе активно ремонтируются дороги. С начала сезона обновлено 127 000 квадратных метров асфальта. Работы уже завершены на улицах Литвинова Поляна, Тиражной, Клары Цеткин, Львовской, на проспекте Строителей.