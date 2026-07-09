В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

Общество

В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций
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В городской библиотеке № 7 имени А. И. Куприна на улице Токарной, 18, продолжается ремонт, начавшийся весной.

В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

«В настоящее время подрядная организация занимается заменой систем водо- и теплоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, электропроводки, пожарной и охранной сигнализации», - уточнили в администрации Пензы.

В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

Также необходимо обновить кровлю, стены, потолки и полы, расширить дверные проемы, обустроить санузел с учетом потребностей маломобильных групп населения.

В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

Завершить все работы планируется до 31 октября.

В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

Посещение библиотеки в этот период невозможно, но часть ее фондов временно переместили в другие учреждения городской сети.

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