В библиотеке № 7 на Токарной идет замена коммуникаций

В городской библиотеке № 7 имени А. И. Куприна на улице Токарной, 18, продолжается ремонт, начавшийся весной.

«В настоящее время подрядная организация занимается заменой систем водо- и теплоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, электропроводки, пожарной и охранной сигнализации», - уточнили в администрации Пензы.

Также необходимо обновить кровлю, стены, потолки и полы, расширить дверные проемы, обустроить санузел с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Завершить все работы планируется до 31 октября.

Посещение библиотеки в этот период невозможно, но часть ее фондов временно переместили в другие учреждения городской сети.