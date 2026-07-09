Клещи продолжают атаковать жителей Пензенской области

За неделю с 2 по 8 июля в Пензенской области от укусов клещей пострадал 121 человек, в том числе 33 ребенка младше 14 лет. Таковы официальные данные, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора в четверг, 9-го числа.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) за помощью обратились 1 739 человек, среди которых было 548 детей.

К 8 июля 1 050 клещей, снятых с людей, исследовали на зараженность возбудителями иксодового боррелиоза (ИКБ); в 273 случаях (26%) результаты оказались положительными.

«За январь - июнь 2026 года диагностирован 21 случай заболевания ИКБ у жителей Бессоновского (2), Городищенского (1), Пачелмского (1), Пензенского (5), Шемышейского (2) районов и г. Пензы (10)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила поведения.