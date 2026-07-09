Семьи участников СВО могут купить квартиру со скидкой до 500 000 руб.

ГК «Территория жизни» продолжает реализацию программы «ТЫл для СВОих» * для участников специальной военной операции и членов их семей.

Акция подразумевает предоставление льготных условий на покупку квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев». Размер возможной скидки - до 500 000 рублей.

«Как и наше государство, «Территория жизни» поддерживает наших бойцов и их семьи, предоставляя дополнительные скидки на квартиру с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой. Программу реализуем системно, в течение нескольких лет. Уже более 400 бойцов и их семьи улучшили свои жилищные условия», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Плюсом для участников акции станет возможность суммирования с другими предложениями от застройщика – например, при оформлении «Семейной ипотеки» с низкой процентной ставкой от 4,6% (полная стоимость кредита - 17,152-24,113%) **.

Скидка предоставляется на все квартиры, в том числе на варианты с готовой отделкой «Все включено» и «Все включено. Серия 25», которая предусматривает:

- флизелиновые обои под покраску;

- выключатели и розетки;

- прочный ламинат светлых тонов;

- встроенные еврокарнизы;

- сантехнику и санфаянс от брендовых производителей;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- межкомнатные двери;

- стиральную машину;

- кухонный гарнитур и встраиваемую технику (варочную панель, духовой шкаф и вытяжку), в квартирах большой площади - посудомоечные машины.

Подробности социальной программы для участников СВО можно узнать у менеджеров по номеру 203-000 или оставив заявку на сайте. Специалисты свяжутся лично и подробно проконсультируют по вопросам цен.

Также работают офисы продаж - с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных по адресам: улица Героя России Жоги, 3; улица Складская, 19с.

Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

* Название акции - «ТЫЛ для СВОИХ_3%», организатор - ООО «Маркетинг и консалтинг» (ООО «МК»). Предоставляется дополнительная скидка участникам специальной военной операции и членам их семей в размере 3% стоимости приобретаемой недвижимости при заключении договора на приобретение квартиры с застройщиком, входящим в ГК «Территория жизни». Срок действия акции - с 04.07.26 по 30.09.2026. Подробности- на сайте территорияжизни.рф. Условия суммирования с другими акциями следует уточнять по телефону +7 (8412) 203-000.

** Ознакомьтесь с условиями кредитования! Оценивайте свои финансовые возможности! Ипотека с государственной поддержкой и ставкой 4,6% годовых для семей с детьми предоставляется Банком ВТБ (ПАО) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у при первоначальном взносе от 20%. Полная стоимость кредита - 17,152-24,113% годовых. Минимальная сумма кредита - 300 000. руб. Максимальный размер кредита - до 15 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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