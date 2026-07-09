В Пензе поливальные машины орошают дороги в жару

Общество

В Пензе поливальные машины орошают дороги в жару
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По Пензе круглосуточно курсируют поливальные машины, выполняющие охлаждающее орошение и мойку дорог, что особенно актуально в жару.

«Важность работы трудно переоценить. В первую очередь это чистота и комфорт для водителей и пешеходов», - объяснил глава города Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Кроме того, удаление грязи и песка, которые скапливаются в микротрещинах, позволяет предотвратить разрушение асфальта, а значит, продлить срок его службы.

По словам Олега Денисова, «Пензавтодор» выпускает на линию около 20 поливальных машин.

В жару количество рейсов, как правило, увеличивается. Знойная погода в Пензе будет как минимум до конца недели.

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