В поликлинике Пензенского района появился медицинский психолог

Общество

В поликлинике Пензенского района появился медицинский психолог
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Штат Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова пополнился медицинским психологом. В учреждение трудоустроилась выпускница Самарского медицинского университета Алена Варкентина, сообщили в региональном минздраве.

Она ведет прием в поликлинике № 2.

Девушка получила специальность в этом году и готова оказать помощь участникам СВО, беременным женщинам, а также людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, имеющим психиатрические и неврологические заболевания и зависимости.

«Профессия медицинского психолога требует не только глубоких академических знаний, но и огромной душевной отдачи, эмпатии и терпения. Именно такие качества помогают нашим пациентам, особенно тем, кто оказался в кризисной ситуации, найти опору и силы для выздоровления», - отметил главный врач Пензенской РБ Илья Панюхин.

В минздраве добавили, что в этом году в больницы области будут устроены около 600 медработников, 300 из них - врачи.

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