Готов на 92%: в ЖК «Веларт» можно получить ключи до конца года

Строительство жилого комплекса «Веларт» вышло на финальный этап. Готовность первой очереди составляет 92%. На объекте завершаются фасадные работы и продолжается внутренняя отделка мест общего пользования.

Сдача запланирована на 2026 год. Это один из немногих проектов, где покупатель может приобрести квартиру в строящемся доме и получить ключи уже в этом году.

ЖК «Веларт» возводится на пересечении улиц Богданова и Свердлова, откуда до ПГУ - 2 минуты, до парка Белинского - 4, а до набережной - 8 минут.

Покупка квартиры на высокой стадии готовности позволяет сократить время ожидания до получения ключей. При этом в первой очереди «Веларта» еще доступны квартиры разных форматов и площадей: с террасами, планировки евроформата с просторными гостиными, квартиры с окном в ванной комнате либо с окном в мастер-спальне.

Высота потолков - от 2,8 до 3,6 м, входных дверей - до 2,3 м. Такое решение визуально расширяет пространство и подчеркивает статус интерьера. Широкоформатные окна обеспечивают больше естественного света и открывают панорамные виды на город.

Для каждого корпуса разработан индивидуальный дизайн входных групп. В комплексе предусмотрены холлы с потолками высотой до 6 м, второй свет, коворкинг-зоны, консьерж-сервис, санузлы, Wi-Fi и усиление сигнала мобильной связи.

Во дворе запроектированы зоны отдыха, детские площадки, белый сад, площадка для петанка, уличный коворкинг и всесезонное озеленение, а для автомобилей - двухуровневый подземный паркинг с кладовыми и доступом на лифте.

Действует специальное предложение от застройщика - отсрочка платежей: покупатель приобретает квартиру сейчас, получает ключи после ввода дома в эксплуатацию и может приступать к ремонту, а основные платежи переносятся до мая 2027-го. Это возможность переехать в новый дом раньше и сохранить средства до следующего года.

Квартиры в «Веларте» уже доступны для просмотра. Персональный менеджер проведет индивидуальный показ, расскажет об имеющихся планировках и подберет наиболее выгодные условия покупки из действующих программ Dewell.

Количество квартир по акции с отсрочкой платежа ограничено, полный перечень - в отделе продаж.

Застройщик - ООО «СЗ «УРБАН БИЛД», ИНН 5836897456/ Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

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