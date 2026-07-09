10 июля пензенцев ожидает ясный жаркий день

10 июля в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +14...+19 градусов, осадки маловероятны. Днем воздух раскалится до +30...+33.

Из-за повышенных температур в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ночь на субботу, 11-е число, окажется такой же, как предыдущая.

На протяжении суток будет дуть устойчивый юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

10 июля в народном календаре - Самсон Сеногной. В старину считалось, что солнечная погода с этого дня продержится еще 7 недель.