9 июля планируют отключать свет в 4 микрорайонах Пензы

В четверг, 9 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, в Цыганском Поселке, Райках и Терновке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Большая Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111;

- Большая Бугровка/Средняя, 63/87;

- 2-й пр-д Громова, 1, 2;

- ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49;

- пр-д Сурикова, 4, 6;

- ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Заречная, 1-22, 22а, 24, 24а, 26, 28;

- ул. Кольцевая, 1-11, 11а, 13-22, 39-47 (нечетные), 51, 53, 55, 65а;

- ул. Мясницкая, 2, 4, 6, 8, 10;

- ул. Озерная, 1, 2, 2Б, 5, 5а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.