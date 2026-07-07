8 июля жителей Пензенской области ждет день без осадков

8 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +24...+29. К ночи на четверг прогнозируется +12...+17, также без осадков.

8 июля будет дуть южный ветер - в темное время суток со скоростью 5-10 м/с, в светлое - 8-13 м/с. 9-го числа направление изменится на восточное.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления.

Активное перемещение воздуха временами будет приводить к выпадению осадков ливневого характера.