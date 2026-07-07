В Пензе восстановили почти все дома, пострадавшие при атаке БПЛА

Общество

В Пензе восстановили почти все дома, пострадавшие при атаке БПЛА
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В Пензе завершается восстановление многоквартирных домов, пострадавших во время атаки БПЛА 1 июля. Тогда в нескольких зданиях взрывной волной выбило стекла.

«В большинстве домов мероприятия по замене окон закончены. В оставшемся МКД выполнена основная часть работ. Демонтированы деформированные оконные и балконные рамы, установлены новые окна, балконные блоки, заменены стекла в квартирах с пластиковым остеклением», - пояснили в мэрии.

Сейчас подрядчик заканчивает ремонтировать последний балконный блок с козырьком.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Пензе ввели режим повышенной готовности.

Тогда в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем определили порядок оказания помощи пензенцам, чье жилье требует восстановления.

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