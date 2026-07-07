Губернатор: Хирургическое отделение больницы Бурденко модернизируют

В хирургическом отделении областной больницы имени Н. Н. Бурденко стартовал капитальный ремонт, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Отделение приведут в соответствие нормам для современных хирургических стационаров. Специалисты обновят все коммуникации и инженерные системы, увеличат площадь палат, чтобы пациентам было комфортно в них.

«Работы охватят более полутора тысяч квадратных метров. На обновление учреждения здравоохранения направили 200 млн рублей из регионального бюджета», - написал губернатор.

Планируется, что модернизацию завершат через год - к июлю 2027-го.

Поскольку ремонт будут проводить поэтапно, отделение не закроют, врачи продолжат оказывать пациентам необходимую помощь.

«В прошлом году на заседании стратегического совета и правительства Пензенской области при обсуждении бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов мы приняли решение о ежегодном выделении средств, чтобы планомерно приводить в порядок Пензенскую областную больницу», - пояснил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул: укрепление здоровья жителей области - один из приоритетов работы чиновников.